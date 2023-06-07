Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 9-10 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği '2. Kilikya Ultra Maratonu' hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği 'Kilikya Ultra Maratonu'nun bu sene ikincisini gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ve hazırlıkları tamamlanan maratonun, bu yıl uluslararası düzeyde olacağı ve 9-10 Haziran'da Kızkalesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Maraton ile Mersin'in kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmanın hedeflendiği katılım sağlayan tüm sporcuların tarih, doğa ve sporun iç içe olduğu bir yarışta bir araya geleceği ifade edildi. Yarışmada 7, 15, 33 ve 54 kilometre olmak üzere 4 farklı etapta parkur olacağı, kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere kadar şehrin tarihi dokularının tanıtılacağı vurgulandı.

"2023 yılı içinde 7 adet uluslararası organizasyonumuz olacak"

2023 yılı içerisinde 7 adet uluslararası organizasyon olduğunu ve bunlarının ilkinin 10 Haziran'da Kızkalesi'nde yapılacak olan Kilikya Ultra Maratonu ile başlayacağını ifade eden Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Geçen sene ilkini yaptığımız Kilikya Ultra Maratonunun, bu yıl ikincisini uluslararası düzeyde yapıyoruz. 9 Haziran'da Kızkalesi'nde bir fuarımız olacak. 10 Haziran'da da aynı yerde yarışlar yapılacak. Yarışlar 7, 15, 33 ve 54 kilometrelik dört farklı etaptan oluşuyor" dedi.

Yarışlara ilginin fazla olduğunu ve şu ana kadar katılım sayısının 500'ü bulduğunu belirten Taşkın, "Toplam 700-750 civarında bir sporcunun katılımını bekliyoruz. Biz bu organizasyona bütün Mersinli sporseverleri davet ediyoruz. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir etkinliği Kızkalesi'nde başlamış olacak ve aynı zamanda diğer etkinliklerimizin de startını vermiş olacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN