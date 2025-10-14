Mersin'de 17. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 19 Ekim'de Yapılacak

Mersin'de bu yıl 17. kez organize edilecek Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince düzenlenen maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

Aynı noktada sona erecek organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter dökecek.

Vatandaşlar da 3 kilometrelik halk koşusunda yarışacak.