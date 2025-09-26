Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası Başlıyor

"Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası" 29 Eylül Pazartesi günü ana tablo maçlarıyla başlayacak.

Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atakan, kentte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Organizasyonun Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda gerçekleştirileceğini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

"Turnuva kapsamında 29 Eylül-4 Ekim'de ana tablo maçları yapılacak, 5 Ekim'de ise final maçları oynanacak. Avrupa ve Türkiye tenis federasyonlarının 2025 yılı tenis takviminin önemli organizasyonlarından olan bu turnuvaya Türk tenisçilerimizin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna, Hollanda'dan sporcular katılacak. Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası dünya çapındaki oyuncular için daha büyük turnuvalara katılabilmek için çok büyük önem taşımaktadır. Bu sayede Mersin'imize dünya sıralamasına girme çabasında olan oyuncular gelmektedir. Bu organizasyon Mersin'imizin dünya çapında tanınması açısından önemli rol oynamaktadır."

Ahmet Atakan, ücretsiz olarak izlenebilecek maçlara sporseverleri davet ederek, organizasyonun düzenlenmesine destek sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.