Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz okçuluk kursuna kayıtlar sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 9-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik sürdürdüğü ücretsiz okçuluk kursuna kayıtlar devam ediyor. Aralarında Mersin'de dereceler elde etmiş çocukların da yer aldığı 45 okçuluk öğrencisi Türkiye şampiyonluğu hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinin Üniversite Caddesi üzerinde verdiği ücretsiz okçuluk kursuna devam eden çocuklar, şampiyonluk bayrağını Türkiye'nin gururu Mete Gazoz'dan devralmak için büyük çaba gösteriyor. Yayını gerip, gözünü hedef tahtasındaki '10 numara'ya diken çocuklardan bir kısmı şimdiden Mersin'de önemli dereceler kazandı. Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursuna katılan Hayrunisa Daşçı, yakın zamanda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Okçuluk İl Müsabakasında genç bayanlar kategorisinde birinci olurken, Zeynep Rana Doğan ise dördüncülüğü elde etti.

"Milli Takım'a sporcu hazırlıyoruz"

Okçuluk Antrenörü Alper Coşar, kurs kayıtlarının devam ettiğini belirterek, "Temel eğitimde ne kadar fazla öğrenciye ulaşırsak bizim için o kadar iyi oluyor. Yetenek taraması yapmış oluyoruz. Temel eğitim günlerimizi salı ve çarşamba olarak sınırlı tutuyoruz. Profesyonel eğitimde ise haftanın her günü gelmeleri yönünde çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Ne kadar çok antrenman yapabilirlerse o kadar çok verim alıyoruz ve milli takıma sporcu hazırlıyoruz. 9-13 yaş arasına eğitim veriyoruz. 9 yaşta lisanslandırılıp daha sonra Türkiye şampiyonalarına ve il birinciliklerine giriyorlar. Okçuluk kursumuzda ücretsiz bir şekilde temel eğitim ve profesyonel eğitimlerimize kayıtlar devam etmektedir. Herkesi bekleriz" dedi.

"Mete Gazoz'un bayrağını devralmayı hedefliyorum"

Mersin'de düzenlenen müsabakanın birincisi Hayrunisa Daşçı ise "2 yıl önce başladım. İlk olimpik yayla başladım. Sonra turnuvadan 3 gün önce hocalarımla makaralı yaya geçmeye karar verdik" diye konuştu.

Yakaladığı başarıdan da söz eden Daşçı, "Gurur verici oldu. Kendime güvenim arttı. Şu anki hedefim Türkiye şampiyonasında derece almak. Mete Gazoz'un bayrağını devralmayı hedefliyorum. Burası ücretsiz eğitim almamı sağladı. Başka yerlerde aylık 300-400 liraya kurs almam gerekirken, burada ücretsiz bir şekilde alıyorum ve mutluyum. Eğitim çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Türkiye'de birinci olmak"

Mersin'de düzenlenen müsabakada 4'ncülüğü elde eden 9 yaşındaki Zeynep Rana Doğan da "Mersin Büyükşehir Belediyesinde başladım, 4 aydır devam ediyorum. Merakım televizyonda izlediğim okçuluk filmlerinden başladı. Aileme 'beni de okçuluk kursuna yazdırabilir misiniz' demiştim ve onlar da Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursuna yazdırdılar. Böylece okçuluğa başlamış oldum. Güzel bir ortam. Hedefim de Türkiye'de birinci olmak" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor