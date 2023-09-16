Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaz Yüzme Kursları Son Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yaz dönemi yüzme kursu eğitimleri sona erdi. 3 Temmuz ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve yoğun ilgi gören yüzme kursundan bu sezon toplamda 2 bin 353 kursiyer faydalandı. 7 Eylül itibariyle sona eren yüzme kurslarına, 6 yaşından başlamak üzere çeşitli yaş grupları katılım sağladı.

3 Temmuz'da başlayan, 6-8, 8-11, 12-14, 15-17 ve 18 yaş üzeri olmak üzere 5 farklı grupta verilen yüzme kursları 7 Eylül'e kadar sürdü. 2 haftalık periyotları kapsayan yüzme kursu eğitimleri pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi.

"Her yaş grubundan yaklaşık olarak 2 bin 353 kursiyerimiz kurslarımızdan faydalandı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "2023 yüzme sezonumuz yoğun bir şekilde geçti ve keyifle tamamladık. Kursumuz 5 dönemlik periyotlar halinde, 2'şer haftalıktı. Her yaş grubundan yaklaşık olarak 2 bin 353 kursiyerimiz uzman antrenörlerimiz eşliğinde kurslarımızdan faydalandı. Kursumuzu güzel bir şekilde bitirdik" dedi.

Mersin halkının kursa yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Gökayaz, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin zaten birçok branşta ücretsiz kursları var. Yaz döneminde yüzme kursu da bunlardan bir tanesi. Kayıtlarda ve katılımda da yoğun bir ilgi vardı. Güzel, sorunsuz bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Önümüzdeki sene tekrardan okullar kapanınca, haziran ayının sonundan itibaren tekrardan hijyenik havuzumuzda, uzman antrenörlerimiz eşliğinde tekrardan birlikte olacağız kursiyerlerimizde" diye konuştu. - MERSİN