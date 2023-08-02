Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Futbol Kurslarıyla Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, çocukları hem sporla kaynaştırmak hem de doğaya ve çevreye daha duyarlı birer vatandaş olmaları için yılın 12 ayı ücretsiz bir şekilde sürdürdüğü futbol kursu, yaz döneminde de gözde spor branşlarından birisi oldu.

7 ile 13 yaş arasındaki her çocuğun katılabileceği futbol kurslarında, çocukların sosyalleşmesinin yanı sıra, futbol branşının uygulamalı öğrenilmesine de yardımcı olunuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde uzman kadro eşliğinde yapılan futbol kursu, kış döneminde ise sadece hafta sonları veriliyor.

Futbol kurslarını yıl boyunca aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda futbol antrenörü olarak görev yapan Yalçın Günay, "Yaz boyunca çocuklar istedikleri zaman buraya gelebiliyorlar. Ancak okul başladığı zaman derslerini aksatmamaları için, kursları hafta sonları yapıyoruz" dedi.

2010 ile 2016 yaş gruplarının dağılım gösterdiği futbol kursunda, haftanın iki günü ücretsiz bir şekilde eğitim verdiklerini ifade eden Günay, "Bu yaş grubundaki bütün çocuklarımız bize gelebilirler. Aileler bize rahatlıkla çocuklarını bırakabilirler. Bu güvenli ortamda çocuklarımıza çok güzel etkinlikler yaptırıyoruz" diye konuştu.

Özel kulüp ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı belediye kurslarına büyük bir talep olduğunu dile getiren Günay, "Bizim bir de taramalarımız oluyor. Yetenekli çocuklarımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne yönlendirerek, onları Türk futboluna ve sporuna kazandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

En büyük amaçlarının, çocukları sporla birlikte kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı yaşama sevk etmek ve spor kazanımını oluşturmak olduğunu belirten Günay, "Bizler çocuklarımıza spor yaptırmak için gayret ediyoruz ki, sağlıklı ve iyi bireyler olarak yetişsinler. Onları evlerden çıkartalım. Tablet, telefon ve bilgisayar başından uzak tutalım. Ailelerimiz de bunu istiyor" şeklinde konuştu.

Kursta zaman geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen çocuklardan Yusuf İslam Akbulut ise "Diğer çocukların da buraya gelmesini tavsiye ederim, çünkü çok güzel bir yer. Yaz mevsimini burada geçirmek beni çok eğlendiriyor" dedi. - MERSİN