Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı (MSK) yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını başantrenör Semih Soğuksu yönetiminde gerçekleştirdi. Edip Buran Spor Salonunda yapılan antrenmanda oyuncuların oldukça istekli oldukları gözlemlenirken, Semih Soğuksu ise yeni sezonda Mersinli basketbolseverlerin de desteği ile şampiyonluk sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulunan Soğuksu, iyi bir takım oluşturduklarını belirterek, "Biz geçen sezonda iyi bir kadroyduk. Deprem sonrası sakatlıklar ve aksaklıklar nedeniyle sezonu lige çıkamadan tamamladık. Bu sezon daha güçlü, yeni transferlerle daha iddialı bir şekilde sezona giriş yaptık. Geçtiğimiz yılın kadrosundan sadece Alp Karahan kaldı. Birçok oyuncumuz değişti. Yiğitcan Turna, Hazer Avcı, Akin Özdemir gibi daha önce gittikleri takımlarda lige çıkma başarısı göstermiş tecrübeli oyuncuları kadromuza ekledik" dedi.

Deniz Çelen, Alp Karahan ve Utku Yücedağ gibi oyuncuların yanı sıra genç ve ligin potansiyelinin üstünde potansiyeli olan Bilgehan Diril, Burak Gözeneli ve Berat Berke Tunç gibi genç isimleri de takıma kazandırdıklarını ifade eden Soğuksu, "Bence iyi bir kadro oldu. Bu ligin iddialı kadrolarından birisiyiz. Geçen sezon yarım kalan hikayeyi bu sezon tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Mersinli basketbolseverlerin desteğinin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Soğuksu, "Onlar bizim geçen sezon da her zaman yanımızdaydı. Bu sezonda özellikle onların o muhteşem desteğiyle şehrimizin takımını Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Onların desteği burada olmazsa olmaz. Bizim için itici bir güç. Onları yeni sezonda da yanımızda istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerle birlikte daha güçlü bir takım olduklarını söyleyen oyuncu Akin Kandemir ise "Hem genç hem de bir yandan tecrübeli bir takımız. Semih hocamızla beraber enerjik bir takım olacağımızı düşünüyorum. Süper Lig'e çıkmak için kurulan bir takımız. Heyecanlıyız, güzel ve sıcak bir şehirdeyiz. Taraftar zaten burayı ağzına kadar dolduruyor. Ben geçen sene öyle gördüm. Taraftarımızı bekliyoruz bütün sezon boyuncu. Sonu şampiyonluk olur umarım. Play-off'lara kalmadan şampiyon olabilirsek daha iyi olur aslında. Olmazsa da play-off'lardan şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN