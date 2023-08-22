Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Sezon Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, sezon öncesi yoğun bir tempoyla çalışıyor. Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren ve şampiyonluk mücadelesi için şimdiden ter dökmeye başlayan MSK'nın Başantrenörü Semih Soğuksu, "Hepimiz hedefe kilitlenmiş durumdayız" dedi.

Başantrenörlüğü'nü Semih Soğuksu'nun yaptığı ve yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren MSK Erkek Basketbol Takımı, sporseverlerin karşısına bu sezon daha güçlü bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Başantrenör Semih Soğuksu, sezon öncesi idmanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 15 gün önce başladıkları antrenmanların çok keyifli ve planladıkları gibi gittiğini söyleyen MSK Başantrenörü Semih Soğuksu, şunları söyledi:

"Oyuncularımız yaz dönemini gerçekten iyi geçirmişler, sezona daha hazır bir şekilde buradalar. Hem kulüp yönetimi, hem bireysel, hem de şehrimizin hedefi süper lige çıkmak. Bu amaçla kurulan bir takımız. Yeni oyuncularımızı da bu şekilde transfer ettik. Oyuncularımızın hedefi de şampiyonluk. Onun için iyi çalışarak, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Takımda eksiğimiz yok. İsim vermeyeceğim buradan sürpriz olsun, uzun yabancı bir oyuncumuzu takıma transfer ettik. Herhangi bir eksiğimiz ya da bahanemiz yok. Hepimiz hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bunu zaten zaman gösterecek. Bu söylediklerimizin de sezon sonunda ne kadar doğru olduğunu ve bu işi yapabileceğimizi herkese kanıtlamak istiyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz."