Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki çocukları sporla buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen 'Yüzde yüz cumhuriyet yüzde yüz spor' etkinliğiyle köy köy gezen antrenörler, çocuklara spor branşlarını tanıtıyor ve yönlendiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince, Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen 'Yüzde yüz cumhuriyet yüzde yüz spor' etkinliğiyle kırsaldaki çocuklar sporla tanıştırılıyor.

'Sporbüs' aracıyla köy köy gezen Mersin Büyükşehir Belediyesi antrenörleri, atletizm ve survivor parkuru ile basketbol potası kuruyor. Ağustos ayında başlayan proje çerçevesinde, ilçe ilçe gezen ekipler bu kez Toroslar ve Mezitli'deydi. Toroslar'da Değnek ve Arslanköy, Mezitli'de ise Kuzucubelen ve Cemilli mahallelerine giden ekipler, yüzlerce çocuğa ulaştı.

Antrenörler, kurdukları parkurlar aracılığıyla çocuklara spor branşlarını tanıtıyor. Çocukların hangi branşa ilgisi ve yeteneği olduğunu da bu parkurlar aracılığıyla tespit eden antrenörler, çocukları ilgili branşa yönlendiriyor. Bu eğitsel etkinlik sayesinde çocuklar eğlenirken öğreniyor. Aynı zamanda kaliteli vakit geçiren çocuklar arasından sporla hiç tanışmayanlar da sporla tanışmış oluyor. Projede, çocuklara aileleri de eşlik ediyor. Etkinlik sayesinde, çocuklarının televizyon ve telefondan uzak olmasına sevinen ebeveynler, spora yönlenmeleri açısından etkinliği faydalı buluyor.

"Köy köy geziyoruz, bütün çocukları spora yönlendiriyoruz"

'Yüzde yüz cumhuriyet yüzde yüz spor' etkinliğinde çocuklara uygulamalı olarak sportif branşları tanıtan Mersin Büyükşehir Belediyesi antrenörü Nezir Ergün, "Cumhuriyetimizin 100. yılı itibariyle 'Yüzde yüz cumhuriyet yüzde yüz spor' adı altında Mersin'in bütün köylerini, bütün yaylalarını gezerek çocuklara spor branşlarını tanıtıyoruz. Çocukları sportif yeteneklerine göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklara, eğlenceli atletizm parkuru ve küçük survivor parkurumuzda çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Köy köy geziyoruz, bütün çocukları spora yönlendiriyoruz" dedi.

"Çok güzel bir etkinlik, çocuklarımız çok eğleniyorlar"

Çocuğunu etkinliğe getiren Arif Kaya ise "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Böyle bir etkinliğin Arslanköyümüzde olması gerçekten çok gurur ve heyecan verici. Çocuklarımız çok eğleniyorlar" diye konuştu. - MERSİN