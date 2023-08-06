Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi, yeni yetenekler için seçme düzenledi. Kırsalda yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarına eğitim veren merkez, genç sporcuları bünyesine katmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Kır Çiçekleri Projesi'nde yeni sporcularını seçiyor. Yaklaşık 4 yıl önce Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde başlayan Kır Çiçekleri Projesi, yeni sporcularını bünyesine katmak için seçme yaptı.

Kırsalda yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarına bünyesinde eğitim veren Mersin Büyükşehir Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi, yeni yetenekler için seçme düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi sahasında gerçekleşen seçmelere, spora ilgisi ve yeteneği olan kız öğrenciler katıldı.

Genel sportif performans değerlendirmesinin yapıldığı seçmelerde, her branştan ayrı antrenörler değerlendirme yaptı. Değerlendirmeler boy, kilo ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, esneme, 30 metre sürat koşusu, 2 kilogram sağlık topu atma, durarak uzun atlama ile 1000 metre uzun mesafe dayanıklılık koşusu alanlarında yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi 2. Sorumlusu Özge Turşin, amaçlarının kırsalda yaşayan spora yetenekli kız çocuklarını keşfetmek olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda yaklaşık dördüncü senemizin içerisindeyiz. Hedefimize gayet güzel bir şekilde ulaştık. Türkiye şampiyonluklarımız var. Sporcu eğitim merkezine kazandırdığımız ve burs kazanan kızlarımız var. Şu anda da yeni kızlarımızı arıyoruz. Öncelikle sporla tanışıyorlar, sporun hayatlarına kattığı o güzel yanı görüyorlar. Okullarıyla ve sportif müsabakaya gittikleri yerlerde biz onlarla ilgileniyoruz. Beslenmeleri, gün içerisindeki aktiviteleri, kısacası her şeyleri ile biz ilgileniyoruz. Bir aile oluyoruz. Burada sadece sporcu yetiştirmiyoruz. Onlar 'Kır Çiçekleri'nin birer ferdi ve aynı zamanda Başkanımızın kızları oluyorlar."

Seçmelerde genel bir sportif performans değerlendirmesi aldıklarını; kızları atletizm branşının temelini oluşturan uygulamalara tabi tuttuklarını da kaydeden Turşin, şöyle devam etti:

"Sonrasında belli bir formatta analizden geçiyorlar. Çocuğun doğum tarihine göre atladığı derece ya da koştuğu saniyenin, tabii ki şu anda aldığımız kızlara yakın olması gerekiyor. Aldığımız dereceleri daha ileriye taşıyabilmek adına, yetiştirilebilir yetenekleri arıyoruz. Büyüyerek ve gelişerek, kızlarımızı hayata kazandırıyoruz. Şu anda Spor Lisesi'ni kazanan kızlarımız var. Eminim ilk aldığımız zamandan bugüne, kendilerine birçok şey katmışızdır. Hayat boyu bizi unutmayacaklar."

Kızını elemelere getiren İlknur Gürge, "Kızımı getirdim. Profesyonel voleybolcu olmasını istiyoruz" diye konuştu.

17 yaşındaki Sudenaz Akköprü de atletizm altyapısını güçlendirmek istediğini belirterek, "Burada atletizmle ilgili çalışmalar yaptık. Küçüklükten kalma atletizm altyapım var. Onu tekrar devam ettirmek istedim" dedi.