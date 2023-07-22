Mersin Büyükşehir Belediyesi 40 Yaş Üstü Çalışanlarına Futbol Turnuvası Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 40 yaş üstü çalışanlarına yönelik futbol turnuvası gerçekleştirdi. 20 Haziran'da başlayan turnuvanın final maçında MESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı takımları karşı karşıya geldi.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen final maçında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı takımı maç süresince sergilediği üstün futbol sonucunda karşılaşmadan 9-2'lik büyük farkla ayrılarak şampiyon oldu. Turnuva hakkında konuşan Genel Sekreter Olcay Tok, organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Bu turnuvayı ilk olarak geçtiğimiz sene içerisinde daire başkanlıkları arasında yaptık ve çok da güzel olmuştu. Bu sefer, zamanında futbol oynamış 40 yaş üstü arkadaşlarımız ile düzenledik. Daire başkanlıkları bazında değil takım bazında bir mücadele oldu. Oldukça keyifli geçti. Katılımlar iyiydi. Tabi burada önemli olan kazanmak önemli değil, keyifli bir zaman geçirmekti" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sportif etkinlikleri hakkında da konuşan Tok, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu yönetim zamanında kuruldu. Bu dairemiz hem uluslararası hem ulusal hem de yerel düzeyde organizasyonlar düzenliyor. Aynı zamanda da kendi bünyesinde, özellikle Kır Çiçekleri'ndeki kızlarımızla beraber Türkiye'de derece alan çocuklarımız oluyor. Yüzme, futbol, tenis ve birçok branşta kurslar veriyoruz. Bu etkinliklerimizde sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından takımlara ödülleri verildi. - MERSİN

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023