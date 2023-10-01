Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Pro Beach Tour Mersin Etabı'na Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen 'Pro Beach Tour Mersin Etabı'na katılarak sporcuların mücadele heyecanına ortak oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, spor ve sporcunun kenti Mersin'e yakışır bir şekilde gerçekleştirdiği 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı'nın ikincisi, tüm heyecanıyla sürüyor. Organizasyona bu yıl 7 farklı ülkeden 52 sporcu, 12 kadın, 14 erkek takımı olmak üzere toplam 26 takım katıldı. 29 Eylül'de başlayan organizasyon, birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Kızkalesi Plajında düzenlenen plaj voleybolunun sonucunda toplam 200 bin lira para ödülü verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Plajında gerçekleştirilen organizasyona katılarak sporcuların mücadele heyecanına ortak oldu. Seçer, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği mücadeleleri, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, sporcular ve vatandaşlar ile birlikte izledi.

"Bu tür organizasyonlar kentimize renk katıyor"

Mücadelelerin büyük bir heyecanla sürdüğünü belirten Başkan Seçer, "Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı'nın bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu sene 14 erkek ve 12 kadın takımı olmak üzere toplamda 26 takım geldi. 7 ayrı ülkeden 52 sporcumuz var. Bu tür organizasyonlar kentimize renk katıyor. Etkinliğin Kızkalesi gibi tarihi ve dünyaca bilinen bir yerde yapılması da ayrı bir değer katıyor. Her yıl içeriğini daha da zenginleştirerek bu organizasyonu gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

"Amacımız Mersin'i marka kent haline getirmek"

Bu tür etkinliklerin Mersin için son derce önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Buradaki temel amaç Mersin'i her açıdan geliştirmek, kenti tanıtmak, Mersin'i bir marka kent haline getirmek. Bu tür etkinlikler insanları da bir araya getiriyor. Burada Kızkalesi'ne gelip hafta sonunu geçiren vatandaşlarımız var. Denize giren, burada güneşlenen yurttaşlarımız da izliyorlar müsabakaları. Yine diğer ilçelerden gelen misafirlerimiz de var. Herkes büyük bir keyifle müsabakaları izliyor" diyerek tüm sporculara başarılar diledi.

Seçer'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Destek

Art arta imza attıkları başarılarla Türkiye'yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımına da olimpiyat yolculuğunda başarılar dileyen Seçer, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızı da yürekten kutluyoruz. Art arda şampiyonluklar aldılar. Hem Milletler Liginde hem Avrupa Şampiyonasında şampiyon oldular. Şimdi olimpiyatlara katılacak ve ülkemizi temsil edecekler. Kızlarımızın bu başarısı ülkede büyük bir mutluluğa neden oldu. Özellikle kızlarımızda voleybola karşı olan ilginin de arttığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcular 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı'nı çok sevdi

Azerbaycan Takımında oynayan Mehmet Heyder, organizasyon hakkında konuşarak, "Oyun çok güzel, turnuva da çok güzel. Burayı seviyoruz. Türkiye kardeşimiz. İnşallah bize uğur getirir. Ortam çok mükemmel" şeklinde konuştu. Plaj Voleybolu Milli Takım Oyuncusu Hasan Hüseyin Mermer ise hem Mersin'i hem de organizasyonu çok sevdiğini belirterek, "Ortam şu an harika. İkinci günümüzde çeyrek final için oynuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

"Çok güzel bir organizasyon düzenlemişler"

Play Voleybolu Milli Takım oyucusu Yusuf Özdemir de "Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon düzenlemişler. İnşallah burada final oynamak nasip olur. Şu an çeyrek finaldeyiz. Kazanırsak yarı finale kalacağız. Bütün Mersinlileri bekliyoruz" dedi.

Seyirci girişinin ücretsiz olduğu 'Pro Beach Tour'da ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Servisler Forum AVM'den 08.30 ile 13.00 saatlerinde, Kızkalesi'nden ise 12.00 ile 19.00 saatlerinde olacak. - MERSİN