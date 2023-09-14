Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı ile Sezon Öncesi Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile yeni sezon öncesinde bir araya geldi. Oyuncular ile sohbet eden ve Mersin hakkındaki izlenimlerini dinleyen Başkan Seçer, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Takım tarafından Seçer'e, üzerinde 'Vahap Seçer 33' yazılı forma hediye edildi.

Sezonun ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Edip Buran Spor Salonu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacak MSK Erkek Basketbol Takımına bu karşılaşma için başarılar dileyen Başkan Seçer, takıma destek olmak için kendisinin de maçı izlemeye geleceğini söyledi.

"Bu sezon iddialı bir sezon olacak"

Yeni kadro ile ilk kez bir araya gelen Seçer, "Hem fiziksel hem düşünsel olarak sezona hazır olduğunuza inanıyorum. Bu sezon, iddialı bir sezon olacak. Biz de bu iddiayı, hep beraber bir ekip ve takım olarak ortaya koyacağız. Basketbol bir takım oyunu. Aslında bizler de destekçileriniz olarak takımın bir üyesiyiz. Sizlerin ne hissedebileceğini bizler de hissederek davranırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Sizlerin mutluluğu ya da yaşadığı olumsuzluklar bizce bilinirse ve bu konuda empati yaparak tedbirler alırsak hepimiz keyifle çalışırız ve sonuç itibari ile de başarılı oluruz. Buna inanıyorum" dedi.

Sporun insanları bir araya getiren önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Seçer, "Benim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, öncelikle bu çeşitliliği barış ve kardeşlik içerisinde yaşatma görevim var. Mersin'i tanımayanlar için söyleyeyim, 'Türkiye ne ise Mersin odur.' Tek cümle ile Mersin böyle tanımlanır. Her açıdan çok renkli bir kenttir. Kültürel, etnik, mezhepsel, inanç, sosyo-ekonomik yapı, sektörel ve iklimsel olarak da öyle. Burada 60 kilometre kuzeye çıkarsınız kar yağışını görürsünüz, 60 kilometre aşağıda üstünüzü çıkartıp güneşlenirsiniz. Öyle muazzam bir coğrafya ve tarih kokan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Burada olmak bir insan olarak ayrıcalık diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Kalıcı bir kulüp oluşturup yarınlara daha emin adımlarla yürümek için gayret gösteriyoruz"

MSK çatısı altında olmanın ve bu çatı altında oynamanın oyunculara iyi bir referans olduğuna dikkat çeken Seçer, "Nasıl ki ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendimi çok mutlu ve onurlu hissediyorsam, bir sporcu olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin spor kulübünde basketbol oynamanın da, sizin için ilerde iyi bir referans, iyi bir onur ve gurur olacağını başkanınız olarak çok net söyleyebilirim" dedi. Kalıcı başarılar elde ederek, daha nitelikli sonuçlar almak istediklerini belirten Seçer, "Çünkü biz günü kurtaralım, genel geçer bir takım kararlarla başarı elde edelim, sonrasını düşünmeyelim diye düşünmüyoruz. Hakikaten kalıcı bir kurum niteliğinde kulüp oluşturup, yarınlara daha emin adımlarla yürümek, daha nitelikli bir kulüp haline dönmek için gayret ediyoruz. Resmiyette çocuk hatta bebek yaşta bir kulübüz. Ama nitelik olarak çok olgun bir kulüp olduğunu yeni gelen arkadaşlarım da görecektir" ifadelerini kullandı. Sırayla kendilerini tanıtarak Başkan Seçer ile sohbet eden oyuncular da Mersin'in şampiyonluğu hak ettiğini ve amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu kaydederken, yüksek kaliteli takımla verimli bir sezon geçireceklerini düşündüklerini belirttiler. Özelikle yabancı oyuncular kentte iyi karşılandıklarını söylerken Mersin'deki ilk izlenimlerinin de iyi olduğunu ve şehri beğendiklerini ifade ettiler.

MSK Erkek Basketbol Takımı Takım Kaptanı Yiğit Can Turna, "Burası 3 yıllık bir kulüp gibi duruyor ama gerçekten 3 yıllık değil, 13 yıllık bir kulüp gibi burası. O yüzden bizden önce burada emeği olan ve hala devam eden yöneticilerimize, menajerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes burada bizim rahatımız ve mutluluğumuz için bütün her şeyi seferber ediyor. Biz de bunun farkındayız. Biz de sahaya adım attığımız her an mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizin garantisini ve sözünü veriyoruz. Zaten bu şekilde oldukça başarılı bir şekilde sezon sonunu hep birlikte getiririz" diye konuştu.

Takımın 2. kaptanı Hazer Avcı da organizasyon için teşekkür ederek, "Önümüzde güzel bir sezon var. Yönetim kurulu ve sizin desteğinizle güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz. Umarım sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız. Birlikte keyfini çıkarırız" dedi.

Buluşmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, kulüp yöneticileri, oyuncular ve teknik ekip katıldı. - MERSİN