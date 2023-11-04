Mersin Bisiklet Derneği, Atatürk'ü Anma Etkinliği İçin Pedal Çevirecek

Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediyesinin desteğiyle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirecek. 10 Kasım'da Anıtkabir'e Türk bayrağını asmak üzere yola çıkan ekibe, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk bayrağını teslim etti.

Toroslar Belediyesinin paydaşı olduğu 7. Geleneksel "10 Kasım Ata'ya Saygı" etkinliği çerçevesinde 'Pedala Engel Yok' projesiyle 550 kilometrelik yolu pedallayarak geçecek olan aralarında 3 görme engelli sporcunun da bulunduğu 14 kişilik ekip, 10 Kasım günü Ata'nın huzurunda olacak. 3 görme engelli, 3 kadın pilot, 1 Rus sporcu ve 7 tandem pilotundan oluşan ekip, Toroslar Belediyesinin önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Bu önemli yolculuğa, hayvansever sporcuların sevimli köpeği Rocky de eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Başkan Yılmaz, Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ulaştırmaları için Türk bayrağını teslim etti. Proje ile toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor. Etkinlikte konuşan Başkan Yılmaz, "Bu etkinliğimizi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenliyoruz. Sporcu kardeşlerimiz, 550 kilometreyi hep birlikte aşarak Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ulaşacaklar. Bilinçlendirme çalışması yapacaklar ve 10 Kasım'da Ankara'da olacaklar. 10 Kasım için, Cumhuriyetimiz için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ciddi bir mücadele verecekler ve çaba harcayacaklar. Bu organizasyonda emeği geçen Mersin Bisiklet Derneğimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılını ve adım attığımız Türkiye Yüzyılının ilk günlerini kutluyorum" diyen Yılmaz, "Yaklaşık 100 yıl önce İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arkalarında Amerika ile ülkemizi işgal ettiler. İnsanımıza zulüm ettiler ve bayrağımızı gönderden indirip bayraklarını astılar. Bizim gibi, sizin gibi vatanseverler bir araya geldiler. Farklı mezhepten, farklı meşrepten, farklı memleketten ve farklı siyasi görüşlerden olmalarına rağmen her şeyi bir tarafa bırakıp vatan savunması yaptılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Kuvayı Milliye derneklerini kurdular. Vatanımızı düşmandan kurtardılar. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetimizi kurdular. Bu mücadelede liderlik eden, vatanımızın kurtarılmasında, Cumhuriyetimizin kurulmasında vizyon ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Atatürk, hem o dönemde hem bu dönemde tüm dünya tarafından yüzyılın dahisi olarak değerlendirilmiştir. Savaştığı Yunan komutanı tarafından da o dönemde barış ödülüne aday gösterilmiştir. Atamızı, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Mersin Bisiklet Derneği ile birlikte geleneksel olarak düzenlediğimiz bu etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bisikletliler, Anıtkabir'e gitmek için marşlar eşliğinde yola çıktı. - MERSİN