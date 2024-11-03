Üye Girişi
Haberler

Mersin, Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Mersin, Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin’de düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası sona erdi. Türkiye milli takımı, şampiyonada üç altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

MERSİN'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası sona erdi.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 11 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen Volo Şampiyonası tamamlandı.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan milli takım üç altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanma başarısı göstererek şampiyonaya damga vurdu.

Milli sporcu Mine Türker ve İnci Ece Öztürk kadınlar röle kategorisinde Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 mağlup ederek birinci, Emine Dursun ve Buket Öztürk Çift geleneksel kategorisinde birinci, İnci Ece Öztürk ise basamak kategorisi final mücadelesinde İtalyan rakibine 40-37 yenilerek ikinci oldu. Mehmet Can Yakın ve İnci Ece Öztürk karışık çiftler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısı elde etti.

Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri Uluslararası Bocce Konfederasyonu Baskanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ve Toroslar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özdemir tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.