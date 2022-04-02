Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategoride yarışlar tamamlandı.

Organizasyonda 34 ülkeden 703 sporcu mücadele etti. Katılımcılar, Alanya'nın tarihi binaları, doğal güzellikleri, muz ve narenciye bahçelerinden geçerek yarışı bitirdi.

"Deniz-Güneş-Koşu" temasıyla gerçekleştirilen 48 kilometrelik Taurus Mountain Marathon'u, erkeklerde Amir Ahmadbeigi, kadınlarda ise Megan Erspamer kazandı.

28 kilometrelik Keykubat Mountain Run'da Artem Kuftyrev erkeklerde ilk sırada yer alırken, kadınlarda da birinciliği Laia Montoya Garcia elde etti.

17 kilometrelik Alaiye Short Trail'i Türk sporcu Mehmet Aydıngör erkeklerde birinci bitirirken, kadınlarda Natalia Gyurten ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan 76 kilometrelik Merrell Alanya Ultra Trail'in dereceye girenleri ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Yarışı tamamlanan üç kategoride dereceye giren sporcular ve dereceleri şöyle:

Taurus Mountain Marathon

Erkekler:

1- Amir Ahmadbeigi (İran) "05.07.45.58"

2- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) "05.08.32.01"

3. Hamidreza Goudarzi (İran) "05.11.44.28"

Kadınlar:

1- Megan Erspamer (ABD) "05.40.52.76"

2- Aina Cusi Batlle (İspanya) "06.04.12.86"

3- Valentyna Horban (Ukrayna) "06.11.35.20"

Keykubat Mountain Run

Erkekler:

1- Artem Kuftyrev (Rusya) "02.38.47.98"

2- Egor Gavrilov (Rusya) "02.46.37.19"

3- Hossein Niroomandi (İran) "02.49.12.27"

Kadınlar:

1- Laia Montoya Garcia (İspanya) "03.08.42.87"

2- Maria Kolpakova (Rusya) "03.57.52.68"

3- Ezgi Kar (Türkiye) "04.05.10.79"

Alaiye Short Trail

Erkekler:

1- Mehmet Aydıngör (Türkiye) "01.55.35.65"

2- Natalia Gyurten (Rusya) "01.59.13.77"

3- Enes Erol (Türkiye) "02.04.43.00"

Kadınlar:

1- Natalia Gyurten (Rusya) "01.59.13.77"

2- Anna Gavrilova (Rusya) "02.15.06.74"

3- Nataliia Blagonravova (Rusya) "02.21.41.67"