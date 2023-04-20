Merkezefendi zor deplasmanda

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp 13'üncü sıraya gerilerken bitime 5 hafta kala az da olsa düşme korkusu yaşamaya başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp 13'üncü sıraya gerilerken bitime 5 hafta kala az da olsa düşme korkusu yaşamaya başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Merkezefendi 25 haftada 10 galibiyet alırken, Euroleague'de Play-Off'ta yoluna devam eden, ligde liderlik yarışında geçen hafta Türk Telekom'a deplasmanda yenilen 2'nci sıradaki Fenerbahçe ise 20 galibiyet elde etti.