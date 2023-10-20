Merkezefendi zincir kırmak istiyor
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.30'da start alacak. Avrupa'da EuroCup'ta 3'te 3 yapan Beşiktaş bu sezon ligde ise 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor