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Merkezefendi zincir kırmak istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.