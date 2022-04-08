Merkezefendi zincir kırmak istiyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılarak bitime 5 hafta kala kurtuluşunu matematiksel olarak garantileme fırsatını tepen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Ligde Denizli temsilcisinin 8, Büyükçekmece'nin 7 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu mücadelenin ardından 13 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor