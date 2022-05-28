Merkezefendi yıldızı German'ı Çin'e kaptırdı - Haberler

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Merkezefendi yıldızı German'ı Çin'e kaptırdı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi yıldızı German'ı Çin'e kaptırdı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son hafta ligde kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eugene German'ı Çin'e kaptırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son hafta ligde kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eugene German'ı Çin'e kaptırdı. Merkezefendi'ye Kalin Lucas'ın yerine sezonun son bölümünde transfer olarak 10 maçta 23.8 sayı, 3.1 ribaund, 2.9 asist ortalamasıyla takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan 24 yaşındaki guard, Çin ekibi Qingdao Eagles ile anlaştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Spor Haberler

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