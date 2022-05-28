Merkezefendi yıldızı German'ı Çin'e kaptırdı - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son hafta ligde kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eugene German'ı Çin'e kaptırdı. Merkezefendi'ye Kalin Lucas'ın yerine sezonun son bölümünde transfer olarak 10 maçta 23.8 sayı, 3.1 ribaund, 2.9 asist ortalamasıyla takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan 24 yaşındaki guard, Çin ekibi Qingdao Eagles ile anlaştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor