Merkezefendi yeniden yapılanacak - Haberler

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Merkezefendi yeniden yapılanacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
Merkezefendi yeniden yapılanacak

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kıl payı kümede kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi tepeden tırnağa değişecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kıl payı kümede kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi tepeden tırnağa değişecek.

İdari ve teknik olarak bu hafta yeni yapılanmaya gitmesi planlanan Denizli temsilcisinde sezon öncesi tüm kadro da değişecek. Merkezefendi, ligdeki ikinci sezonunda tekrar korkulu rüya yaşamamak için yola eski oyuncularını gönderip takımı yenileyerek çıkacak.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

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