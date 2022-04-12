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Merkezefendi'ye potada dev konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi'ye potada dev konuk

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı üst üste 3 maçı kaybederek kümede kalmayı erken garantileme fırsatını tepen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i ağırlayacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı üst üste 3 maçı kaybederek kümede kalmayı erken garantileme fırsatını tepen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Anadolu Efes'i tarihinde ilk kez konuk edecek Denizli temsilcisi ilk yarıda rakibiyle deplasmanda oynadığı sezonun ilk maçını uzatmada 94-93 kaybetmişti. Taraftarının desteğiyle kazanıp puan tablosunda son 3 haftaya daha rahat girmek isteyen Merkezefendi, ligde 26 maçta 8 galibiyet alırken, Anadolu Efes ise 20 galibiyetle ikinci sırada yer alarak Fenerbahçe Beko'yla liderlik yarışı veriyor.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Merkezefendi, Euroleague, Spor, Haberler

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