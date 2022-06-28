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Merkezefendi'ye genç takviye

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi'ye genç takviye

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan Bilgehan Diril'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan Bilgehan Diril'i kadrosuna kattı. 21 yaşında, 1.89 m boyundaki guard geçen sezon 9.0 sayı, 2.3 ribaund, 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Merkezefendi yönetimi transferde daha önce takımdan ayrılan oyuncular için de veda mesajı yayınladı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi ING Bank Sigorta Spor Haberler

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