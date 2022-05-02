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Merkezefendi'ye galibiyet yetecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi'ye galibiyet yetecek

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenmesi yetecek.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenmesi yetecek. HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un daha önce matematiksel olarak küme düşmeyi garantilediği ligde dün düşme hattındaki Semt77 Yalovaspor, Bahçeşehir Koleji'ne erteleme maçında 84-77 yenilerek 7 galibiyette kaldı.

Bu sonuçla Merkezefendi gibi 8 galibiyeti olan Petkimspor ligde kalırken, düşen takım Denizli temsilcisi veya Yalovaspor olacak. Merkezefendi son hafta Bahçeşehir'i yenerse Yalova'nın Anadolu Efes deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun kümede kalacak. Hem Merkezefendi hem Yalova yenilirse Denizli temsilcisi yine kurtulacak. Denizli ekibi son hafta yenilir, Yalova ise kazanırsa küme düşen taraf olacak. Olası puan eşitliğinde ikili averajda Yalova'nın gerisinde olan Merkezefendi, Petkimspor'un da dahil olduğu üçlü averaj ihtimalinde de küme düşecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Bahçeşehir, Denizli, Spor, Haberler

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