Merkezefendi'ye Bornova'dan takviye ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, guard Arca Tülüoğlu'ndan sonra Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan ikinci transferini gerçekleştirdi. ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, guard Arca Tülüoğlu'ndan sonra Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan ikinci transferini gerçekleştirdi. Denizli temsilcisi, Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Basketbol Ligi'ndeki pilot takımı Bornova'dan 20 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet Eyüpcan Öncü'yü aldı. Eyüpcan, TBL'de geçen sezon 3.4 sayı, 2.2 ribaundla oynadı. Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Merkezefendi basketbol Karşıyaka Spor Haberler

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