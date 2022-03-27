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Merkezefendi üzgün

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi üzgün

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş'a 98-66 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamadı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş'a 98-66 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamadı. Ligde 24 maçta 16'ncı mağlubiyetini alan Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş, "Kendi evimizde taraftarımız önünde bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Öncelikle taraftarımızdan özür dilememiz lazım. Sanırım son haftalarda yükselen form grafiğimiz ve önemli rakiplere karşı kazandığımız maçlar özgüvenimizi çok artırdı. Bu da sahada bu resmi ortaya koymamıza sebep oldu. En kısa sürede toparlayıp önümüzdeki maçlarda yine mücadele eden, savaşan takımı yaratacağız" açıklamasını yaptı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Tofaş, Spor, Haberler

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