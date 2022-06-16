Merkezefendi startı verdi

ING Basketbol Süper Ligİ ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yeni sezon öncesi asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden kurmaylar, Denizli halkının gurur duyacağı bir takım kuracaklarını ifade etti. Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği ligde kümede kalmayı başaran Denizli temsilcisinde maddi problem bulunmadığı, oyunculara ödemelerinin yapıldığı, yeni sezonda iddialı kadroyla yola çıkılacağı açıklandı.

"Taraftarlarımız rahat olsun diyen" Asbaşkan Veli Tefenlili, "Geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettiğimiz ING Basketbol Süper Ligi'nde inişli çıkışlı bir performans göstersek de ligde kalmayı başardık. Bizim için büyük tecrübe oldu. Yeni sezonda hatalarımızdan dersler çıkararak yeni sezon çalışmalarına başladık. Bu sezon çok farklı bir takım izlettireceğiz" dedi.

Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yeni sezon öncesi 4 isimle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kadrosunu büyük oranda yenileyecek Denizli temsilcisinde yönetim, Yardımcı Antrenör İnanç Koç'un yanı sıra oyunculardan Serkan Menteşe ve Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrum'la anlaşan Yiğitcan Turna ve Hakan Yapar için veda mesajı yayınladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor