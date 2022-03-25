Merkezefendi seriyi sürdürmek istiyor

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle çıkış yakalayıp düşme korkusunu üzerinden atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Tofaş'ı iyi gidişini sürdürme hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenen hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Denizli temsilcisi bu sezon ilk kez yer aldığı ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet elde etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor