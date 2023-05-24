Merkezefendi'nin Yunan yıldızı yolcu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 11 galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Yunan forveti Nikos Rogkavopoulos, Euroleague yolcusu. Sezon başında transfer edilen Rogkavopoulos'un İspanya Ligi ve Euroleague'in güçlü ekiplerinden Baskonia ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu Denizli ekibinde 15.4 sayı, 6.3 ribaund, 1.8 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Baskonia, sezon içinde Merkezefendi'den guard Max Heidegger'i de transfer etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor