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Merkezefendi'nin Yunan yıldızı yolcu

Merkezefendi'nin Yunan yıldızı yolcu

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 11 galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Yunan forveti Nikos Rogkavopoulos, Euroleague yolcusu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 11 galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Yunan forveti Nikos Rogkavopoulos, Euroleague yolcusu. Sezon başında transfer edilen Rogkavopoulos'un İspanya Ligi ve Euroleague'in güçlü ekiplerinden Baskonia ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu Denizli ekibinde 15.4 sayı, 6.3 ribaund, 1.8 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Baskonia, sezon içinde Merkezefendi'den guard Max Heidegger'i de transfer etmişti.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Spor Haberler

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