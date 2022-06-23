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Merkezefendi'nin oyuncuları kapışılıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi'nin oyuncuları kapışılıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon ilk yılını geçirip yeni sezon öncesi kadrosunu değiştirme kararı alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin oyuncuları transferde gözde oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon ilk yılını geçirip yeni sezon öncesi kadrosunu değiştirme kararı alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin oyuncuları transferde gözde oldu.

Gard Eugene German'ın Çin'e transfer olduğu Merkezefendi'de uzun forvet Nate Sestina ve pivot Emircan Koşut, Türk Telekom'a imza attı. Hakan Yapar ve Yiğitcan Turna ise Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum'un yolunu tuttu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi basketbol Spor Haberler

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