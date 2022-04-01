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Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş'a evinde 98-66 yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın yine iç sahada Türk Telekom önünde telafi arayacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş'a evinde 98-66 yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın yine iç sahada Türk Telekom önünde telafi arayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligdeki ilk sezonunda küme düşme korkusunu büyük oranda üzerinden atan Denizli temsilcisinin 24 maçta 8 galibiyeti bulunuyor. Antrenör Zafer Aktaş, iyi gidişin ardından geçen hafta aldıkları farklı mağlubiyetin izlerini Türk Telekom önünde silmek istediklerini söyledi.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Türk Telekom, Tofaş, Spor, Haberler

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