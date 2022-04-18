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Merkezefendi kabustan uyanamadı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi kabustan uyanamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini Darüşşafaka deplasmanında 76-62'lik sonuçla alan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, son 2 hafta öncesi düşme korkusunu üzerinden atamadı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini Darüşşafaka deplasmanında 76-62'lik sonuçla alan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, son 2 hafta öncesi düşme korkusunu üzerinden atamadı. İlk kez yer aldığı ligde 28 maçta 8 galibiyet elde eden Denizli temsilcisi, son 2 haftaya düşme hattına gerileyen Semt77 Yalovaspor ve ikili averajla düşme barajının üzerinde olan Aliağa Petkimspor'un 1 galibiyet üzerinde girdi. Ligde 24 Nisan Pazar günü Petkimspor'u sezonun en önemli maçında ağırlayacak Merkezefendi, bu maçı kazandığı takdirde son hafta alacağı sonuç ne olursa olsun kümede kalacak. Merkezefendi kazanırsa Yalova'nın alacağı sonuçları da beklemeyecek.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Spor, Haberler

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