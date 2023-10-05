Merkezefendi ilk deplasmanda
Basketbol Süper Ligi'nde sezona evindeki Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ilk deplasman maçında Samsunspor'a konuk olacak.
Basketbol Süper Ligi'nde sezona evindeki Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ilk deplasman maçında Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Ligin yeni ekibi Samsunspor ilk maçında Tofaş'a deplasmanda 104-91 yenilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor