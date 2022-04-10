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Merkezefendi evinde yıkıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi evinde yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, üst üste 3 maçını evinde oynama avantajını kullanamayıp kendini ateşe attı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, üst üste 3 maçını evinde oynama avantajını kullanamayıp kendini ateşe attı. Erteleme sınavları nedeniyle ligin son haflarında 4 maçı iç sahada oynadığı önemli bir avantaja sahip olan Denizli temsilcisi, avantajını kullanamadı. Evinde art arda üçüncü mağlubiyetini dün alt sıralardaki en yakın rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a 109-90 yenilerek alan Merkezefendi, kümede kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı. Bitime 4 maç kala 26 maçta 8 galibiyette kalıp halen düşme korkusunu üzerinden atamayan Merkezefendi, 13 Nisan Çarşamba günü erteleme sınavında Anadolu Efes'i ağırlayacak.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, basketbol, Denizli, Spor, Haberler

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