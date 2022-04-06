Merkezefendi'den taraftara çağrı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezefendi'den taraftara çağrı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Merkezefendi'den taraftara çağrı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını evinde oynamasına rağmen salondan mağlubiyetle ayrılan, erteleme sınavları nedeniyle 9 Nisan Cumartesi günü Büyükçekmece, 13 Nisan Çarşamba günü de Anadolu Efes'le yine iç sahada karşılaşacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli...

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını evinde oynamasına rağmen salondan mağlubiyetle ayrılan, erteleme sınavları nedeniyle 9 Nisan Cumartesi günü Büyükçekmece, 13 Nisan Çarşamba günü de Anadolu Efes'le yine iç sahada karşılaşacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, taraftara çağrı yaptı. Ligde bitime 5 maç kala matematiksel olarak kurtuluşunu henüz ilan etmeyen Denizli temsilcisinde Veli Deveciler, alt sıralardaki rakiplerden Büyükçekmece'yle oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Deveciler, "Çok önemli bir maça ev sahipliği yapacağız. Cumartesi saat 13.00'te herkesi desteğe davet ediyorum. Gündüz maçları bizim için çok zor oluyor. Maçın erken saatte olması da taraftar sayısını etkiliyor. Ancak Denizli halkından bir ricamız var. Bizi Büyükçekmece maçında yalnız bırakmasınlar. Tüm Denizli'yi maça bekliyoruz. Kazanmanın yolu birlikte geçiyor. Sahada oyuncularımızla birlikte savunma yapıp, gereken tüm desteği verelim" diye konuştu.Maçın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Merkezefendi'nin ligde 8, Büyükçekmece'nin 7 galibiyeti var.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Merkezefendi, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title