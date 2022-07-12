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Merkezefendi'den İspanya'ya gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi'den İspanya'ya gitti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezon forma giyen Rihards Lomazs, yeni sezon öncesi İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya transfer oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezon forma giyen Rihards Lomazs, yeni sezon öncesi İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya transfer oldu. Zaragoza ekibi transferi duyururken, 26 yaşındaki Letonyalı şutör guardın 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Lomazs geçen sezon Denizli ekibinde 14.9 sayı, 2.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları tutturdu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi ING Bank Zaragoza İspanya Spor Haberler

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