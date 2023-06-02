Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Merkezefendi'de Yaz Spor Okulları Kayıt Dönemi Başlıyor

Merkezefendi'de Yaz Spor Okulları Kayıt Dönemi Başlıyor

Spor Haberleri

Merkezefendi Belediyesi'nin spor kurslarının yaz dönemi başlıyor. 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar, 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 11 Haziran Pazar günü sona erecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, 5 Haziran ile 11 Haziran arasında yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin spor kurslarının yaz dönemi başlıyor. 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar, 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Başvurular, https://www.merkezefendi.bel.tr adresi üzerinden belirlenen tesislerden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: ANKA / Spor

Merkezefendi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title