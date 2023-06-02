Merkezefendi'de Yaz Spor Okulları Kayıt Dönemi Başlıyor
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Merkezefendi Belediyesi'nin spor kurslarının yaz dönemi başlıyor. 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar, 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 11 Haziran Pazar günü sona erecek.
Merkezefendi Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, 5 Haziran ile 11 Haziran arasında yapılacak.
Merkezefendi Belediyesi'nin spor kurslarının yaz dönemi başlıyor. 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar, 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Başvurular, https://www.merkezefendi.bel.tr adresi üzerinden belirlenen tesislerden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: ANKA / Spor