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Merkezefendi'de tenis turnuvası başlıyor

Merkezefendi'de tenis turnuvası başlıyor

Spor Haberleri

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel tenis turnuvası düzenleyecek.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel tenis turnuvası düzenleyecek.

Spor alanındaki etkinliklere ve spora verdiği destekleri vermeye devam eden Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel tenis turnuvası düzenleyecek. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan Tenis turnuvası 4 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvaya 2006-2007-2008-2009 doğumlu sporcular başvuru yapabilecek.

14 Mayıs 2023'e kadar turnuvaya başvurmak isteyen sporcular irtibat numarasından kayıtlarını yaptırabilecekler. Turnuvada başarı sağlayanlar kupa ve madalyayla ödüllendirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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