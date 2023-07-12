Merkezefendi'de 2 veda daha

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştirmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2 isimle daha yollarını ayırdı. Denizli temsilcisinde yönetim Eyüp Can Öncü ve Bilgehan Diril'e de katkıları için teşekkür mesajı yayınlarken, takımdan ayrılanların sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor