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Merkezefendi'de 2 veda daha

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştirmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2 isimle daha yollarını ayırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştirmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2 isimle daha yollarını ayırdı. Denizli temsilcisinde yönetim Eyüp Can Öncü ve Bilgehan Diril'e de katkıları için teşekkür mesajı yayınlarken, takımdan ayrılanların sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi Sigorta Türkiye Spor Haberler

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