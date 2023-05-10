Merkezefendi'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kaymakamlığı ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel futbol turnuvası düzenlenecek.

Merkezefendi'ye yeni sporcular kazandırmak ve ilçeyi sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kaymakamlığı ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen turnuvaya, Denizli ASKF'ye kayıtlı kulüplerin 2013-2014 doğumlu sporcuları katılabilecek. Her sene gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen turnuvaya kayıtlar 10 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 12 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, Denizli ASKF'ye şahsen yapılacak. Karşılaşmalar Akkonak, Servergazi ve Şirinköy futbol sahalarında gerçekleştirilecek. Grup müsabakaları 15 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olup, final müsabakaları 19 Mayıs Cuma günü oynanacak. Turnuva sonunda dereceye giren ilk 4 takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.