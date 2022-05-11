Merkezefendi daha iyi olacak

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, ING Basketbol Süper Ligi'nde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kümede kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başkan Veli Deveciler geçtiğimiz sezonu değerlendirdi. İlk kez mücadele etmelerine rağmen lige renk kattıklarını ifade eden Başkan Deveciler, "Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Denizli'yi çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bize bu yolda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çok daha iyi olacağız" dedi.

Deveciler, taraftarlarına da sezon boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor