Merkezefendi çıkış arıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini kaybederken son 4 haftaya da düşme barajının yalnız 2 galibiyet üzerinde girip tehlike yaşamaya başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket kötü gidişe yarın en önemli rakiplerinden Gaziantep...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini kaybederken son 4 haftaya da düşme barajının yalnız 2 galibiyet üzerinde girip tehlike yaşamaya başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket kötü gidişe yarın en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol önünde son vermeye çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da oynanacak. Ligde 12'nci sıraya gerileyen Merkezefendi'nin 10, 14'üncü basamakta düşme hattının tek sıra üzerindeki Gaziantep'in 9 galibiyeti bulunuyor.