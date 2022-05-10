Merkezefendi birlikte başardı

Şeniz Doğan, gelecek yıl da ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takıma destek olacaklarını belirtti. "Üç senede iki lig birden yükselen takımımızın geçtiğimiz sezon Süper Lig'e şampiyon olarak yükselme başarısıyla çok büyük bir gurur yaşadık" diyen Doğan, "Süper Lig'deki ilk sezonumuzda basketbolun devlerini kentimizde ağırladık. Basketbol sevgisinin dalga dalga büyüdüğü sezonda gençlerimizle güçlü bir altyapı kurarak, bu kentin gençlerinin omuzlarında büyüyecek, sürdürülebilir bir başarının adımlarını attık. Önümüzdeki sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek olan takımımız, yine basketbolun en seçkin kulüpleriyle birlikte aynı heyecanı şehrimize taşıyacak. Omuz omuza tek yürek olup, bu büyük heyecana yeniden hep birlikte tanık olacağız. Birlikte başardık, yine birlikte başaracağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor