Merkezefendi, Bertan'la anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezon Fenerbahçe Koleji Safiport'ta forma giyen eski oyuncusu Bertan Baştan'la el sıkıştı.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezon Fenerbahçe Koleji Safiport'ta forma giyen eski oyuncusu Bertan Baştan'la el sıkıştı. Bertan, geçen sezon Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşadı.
İzmir doğumlu 24 yaşında ve 1.98 boyundaki forvet kariyerinde Karşıyaka Gelişim, Selçuklu Belediyesi, Semt77 Yalova ve Mersin BŞB kulüplerinde de oynadı. Bertan, Denizli ekibinde şampiyonluk yaşamıştı.- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor