Merkezefendi Belediyesi Yeni Dönem Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2023-2024 yeni dönem kış spor okulları kurslarının kayıtları başladı. Spora ve sporcuya her anlamda destek olan Merkezefendi Belediyesi, yaz döneminin sona ermesiyle birlikte kış dönemi spor kursları açıyor. Başvurular 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeni dönem kış spor okulları kurslarının kayıtları başladı. Başvurular 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2023-2024 yeni dönem kış spor okulları kurslarının kayıtları başladı. Spora ve sporcuya her anlamda destek olan Merkezefendi Belediyesi, yaz döneminin sona ermesiyle birlikte kış dönemi spor kursları açıyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, izcilik, fitness ve güreş branşlarında verilecek olan kış spor okulları kurslarına kayıtlar başladı. Başvurular 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe kadar devam edecek. - DENİZLİ