Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Altyapı Seçmeleri Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi basketbol takımı kız ve erkek altyapı seçmeleri başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm genç sporcularımızı altyapı seçmelerimize bekliyoruz" dedi.

Gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam eden Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı kız ve erkek altyapı seçmelerinin heyecanı yaşanacak. Seçmeler, 2006 ile 2015 arası doğumlu sporcular olmak üzere 6 farklı kategoriden oluşacak. Hazırlıkları tamamlanan seçmeler, 10 Haziran Cumartesi ve 11 Haziran Pazar günü Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SEÇMELERİN DETAYLARI

2014-2015 doğumlulardan oluşan 1.Grup saat 12.00-13.00, 2012-2013 doğumlulardan oluşan 2.Grup saat 13.00-14.00, 2011-2012 doğumlulardan oluşan 3.Grup saat 14.00-15.00, 2009-2010 doğumlulardan oluşan 4.Grup saat 15.00-16.00, 2007-2008 doğumlulardan oluşan 5.Grup saat 16.00-17.00 ve 2006 doğumlulardan oluşan 6.Grup saat 17.00-18.00'de parkeye çıkacak.