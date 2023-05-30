Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Alt Yapı Seçmeleri Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi basketbol takımı kız ve erkek alt yapı seçmeleri başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm genç sporcularımızı alt yapı seçmelerimize bekliyoruz" dedi.

Gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam eden Merkezefendi Belediyesi spor alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı kız ve erkek alt yapı seçmelerinin heyecanı yaşanacak. Seçmeler, 2006 ile 2015 arası doğumlu sporcular olmak üzere 6 farklı kategoriden oluşacak. Hazırlıkları tamamlanan seçmeler, 10 Haziran Cumartesi ve 11 Haziran Pazar günü Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Çok Hedefli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seçmelerin detayları

2014-2015 doğumlulardan oluşan 1.Grup saat 12.00-13.00, 2012-2013 doğumlulardan oluşan 2.Grup saat 13.00-14.00, 2011-2012 doğumlulardan oluşan 3.Grup saat 14.00-15.00, 2009-2010 doğumlulardan oluşan 4.Grup saat 15.00-16.00, 2007-2008 doğumlulardan oluşan 5.Grup saat 16.00-17.00 ve 2006 doğumlulardan oluşan 6.Grup saat 17.00-18.00'de parkeye çıkacak. - DENİZLİ