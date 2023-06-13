Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon için transfer planlamasını yaptı

Merkezefendi Belediyesi Basket kulüp başkanı Veli Deveciler, yeni sezon için yerli ve yabancı oyuncuların transfer listesini belirlediklerini açıkladı. Transfer politikalarının ligin kaç takımla oynanacağına göre şekilleneceğini belirten Deveciler, belirlenen bütçeyi aşmayacaklarını da vurguladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, yeni sezon için kadrolarına katmak istedikleri yerli ve yabancı oyuncuları belirlediklerini bildirdi.

Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, transfere başlamak için piyasanın oluşmasını ve gelecek sezonki takım sayısının belli olmasını beklediklerini belirtti.

Transfer listelerinde alternatifli olarak yerli ve yabancı oyuncuların belirlendiğini aktaran Deveciler, şunları kaydetti:

"Pazarın açılmasını, fiyatların oluşmasını bekliyoruz. Oyuncu planlamamızı yaptık, isimleri belirledik. Yerli kadroyu daha güçlü hale getireceğiz. Yabancı isimler de belli. Tabii ligin kaç takımla oynanacağı da transfer politikamızı belirleyecek. Eğer lig 18 takım olacaksa yabancı sayısının mutlaka 6'ya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yerli oyuncu havuzunun yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz."

Deveciler, geçen sezon olduğu gibi belirledikleri bütçeyi kesinlikle aşmayacaklarını da ifade etti.