Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Vrenz Bleijenbergh ile Anlaştı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Vrenz Bleijenbergh ile Anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, eski forveti Vrenz Bleijenbergh ile yeniden anlaşma sağladı. Bleijenbergh, önceki sezonlarda Denizli temsilcisinde forma giymişti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde 25 yaşındaki Belçikalı eski forveti Vrenz Bleijenbergh ile anlaştı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Şehrin Efendileri'ne yeniden hoş geldin Vrenz. Şimdi yeniden aynı sahnede, aynı şehirde, aynı hedef için birlikteyiz" ifadelerine yer verildi.

Merkezefendi'de 2023-25 yılları arasında 2 sezon forma giyip yaz döneminde Avustralya ekibi Melbourne Phoenix'e transfer olan basketbolcu kısa süre sonra yuvaya dönmüş oldu. Öte yandan Bahçeşehir Koleji deplasmanında aşil tendonundan sakatlanan Belçikalı Hans Wanjvin'in sezonu kapattığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.