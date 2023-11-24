Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom deplasmanında mücadele edecek. Denizli temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 8 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom deplasmanında ter dökecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde 15'inci sırada yer alan Denizli temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor